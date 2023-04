Mãe e filho são encontrados mortos em casa na Região Metropolitana de Fortaleza

Dois corpos foram encontrados dentro de uma residência do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de quarta-feira, 5. O corpo da idosa de 68 anos apresentava marcas de violência por um objeto perfurocortante, e o filho dela, de 35 anos, estava enforcado.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), suspeita que o homem tenha matado a mãe e depois cometido suicídio.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local colher informações. O laudo do órgão deve confirmar a causa das mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807



Sobre o assunto Crato registra maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão

Feriadão da Semana Santa: quase toda a costa do Ceará tem mar próprio para banho

Chuvas no Ceará: madrugada concentra precipitação no Litoral

Sete trechos das estradas do Ceará estão liberados e dois continuam bloqueados

Tags