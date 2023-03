Homem preso em Caucaia é investigado por, pelo menos, 10 homicídios

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa sexta-feira, 3, um homem apontado como o principal executor de uma facção criminosa que atua em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Gleison da Silva Andrade, de 20 anos, é investigado por participação em, pelo menos, dez homicídios, divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Contra ele, havia seis mandados de prisão em aberto (três preventivas e três temporárias), sendo cinco por homicídio e um por integrar organização criminosa.

Na ação, os policiais ainda apreenderam uma pistola calibre 9 mm municiada, além de vários carregadores, drogas e anotações referentes à venda de entorpecentes. Ainda conforme a SSPDS, no momento da abordagem, ocorrida no bairro Tabapuazinho, Gleison tentou fugir, mas foi rendido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Investigações policiais anteriores apontam que Gleison é integrante da facção Massa Carcerária (também conhecida como Neutros ou Tudo Neutro), surgida de uma dissidência da facção Comando Vermelho (CV). Dentre os crimes pelos quais Gleison foi denunciado e hoje é réu, está o assassinato de Luiz Gustavo de Sousa da Silva, ocorrido no dia 26 de outubro de 2022 no bairro Itambé.

Conforme a investigação, a vítima estava trafegando em uma bicicleta, ao lado de uma outra pessoa, quando foi abordada por homens armados em uma caminhonete. Os criminosos desembarcaram do veículo e realizaram vários disparos contra as vítimas.

“Cumpre salientar que a vítima LUIZ GUSTAVO DE SOUSA DA SILVA foi atingido por diversas vezes nas regiões da cabeça, pescoço, tronco, braços, perna esquerda e mão direita, por vários calibres diferentes e em decorrência das lesões faleceu no local em que foi abordado”, afirma a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE).

A pessoa que acompanhava Luiz Gustavo conseguiu fugir e esconder-se em um matagal. Uma outra pessoa, que passava pelo local no momento, também foi alvo de disparos e também conseguiu fugir. Conforme testemunhas ouvidas, o crime ocorreu por que as vítimas integravam ou "colavam" com a facção Guardiões do Estados (GDE), e a Massa estaria tentando tomar para si parte do bairro Itambé.

Outro crime pelo qual Gleison é réu é o que vitimou Antônio Lucas de Sousa, ocorrido em 16 de abril de 2021, no Centro de Caucaia. À época, conforme a investigação, Gleison era integrante do CV e teria praticado o crime por a vítima ser ligada à GDE.

Gleison ainda foi denunciado pelo MPCE por envolvimento no assassinato de Aminadabe da Silva Ferreira, em 23 de novembro de 2022, também no bairro Itambé. Entretanto, a Justiça não aceitou a denúncia, argumentando não haver provas suficientes contra ele. O MPCE recorreu da decisão.

Na mesma ação em que Gleison foi preso, também foi capturada Andreza de Sousa Cavalcante, de 19 anos. Ela foi autuada por tráfico de drogas, corrupção de menores, receptação e favorecimento pessoal. Andreza teve liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada neste sábado, 4.

Sobre o assunto Elmano sanciona lei que institucionaliza o Copac no Ceará

Governo do Ceará estuda aumento do valor das bolsas de pesquisa estaduais

Funceme aponta risco de chuvas intensas no Ceará com raios e ventanias

Delegado condenado por estuprar a própria filha tem pena reduzida no Ceará

Tags