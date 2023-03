Março Lilás: Prefeitura de Caucaia promove ações de prevenção ao câncer de colo do útero

A Prefeitura de Caucaia, a partir da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta segunda-feira, 6, a oferta de serviços de prevenção ao câncer de colo de útero. O “Março Lilás” é uma campanha voltada para a promoção de orientações e ações de combate à doença, considerada a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

As ações serão promovidas nas Unidades de Atenção Primária à Saúde/UAPS (postos de saúde), com a oferta de consultas médicas e de enfermagem com foco na saúde da mulher, intensificação dos testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação contra HPV (vírus do papiloma humano) para pessoas de 9 a 14 anos, prevenção ginecológica, além de ações educativas e palestras.

Para ter acesso aos serviços, os interessados precisam realizar o cadastro no posto de saúde mais próximo e marcar a data dos procedimentos. É necessário ter em mãos o RG, comprovante de residência e cartão do SUS.



A diretora da Atenção Primária à Saúde (APS) de Caucaia, Camila Moreira, reforçou a importância da ação.

“Estamos intensificando os serviços, neste mês de março, para tentarmos reduzir ainda mais o número de mortes por câncer de colo do útero, promovendo a prevenção desde cedo”, disse.

A Prefeitura também divulgou que no encerramento da campanha, que deverá ser realizado no último sábado do mês, 25, a oferta dos serviços será reforçada, e os atendimentos ocorrerão em oito postos de saúde, dando a oportunidade de acesso aos cidadãos que não podem comparecer às unidades durante a semana.



Serviço

Prefeitura de Caucaia inicia campanha “Março Lilás” para fortalecer a prevenção ao câncer do colo do útero

Início: 6/03

Locais: 46 Unidades de Atenção Primária à Saúde do município

Horário: Das 8 às 16 horas



