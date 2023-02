Homem é morto com 15 tiros em Caucaia

Um homem identificado apenas como Felipe foi morto com aproximadamente 15 tiros no bairro Grilo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A vítima trabalhava em um lava-jato. O crime aconteceu na rua Florêncio de Matias com rua Santa Rita.

O rapaz morreu em via pública, muitos moradores estavam presentes no local e a Polícia foi acionada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um homicídio doloso, registrado na manhã deste sábado, 18.

"Na ocasião, um homem de 29 anos foi morto a tiros no bairro Grilo. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso ficará a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia", divulgou o órgão.