Trabalhadores terceirizados do Hospital Municipal de Caucaia protestam contra atraso de salários

Trabalhadores terceirizados do Hospital Municipal de Caucaia protestaram contra o atraso no pagamentos dos salários, em ato realizado na manhã dessa sexta-feira, 20. A ação aconteceu em frente à unidade de saúde, localizada no bairro Parque Soledade, no município de Caucaia, a 20,3 km de Fortaleza. Os empregados dizem estar com o pagamento atrasado desde dezembro de 2022.

A manifestação durou duas horas, das 7 às 10 horas da manhã. O ato não afetou o funcionamento do hospital.

Com o atraso, os trabalhadores procuraram o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Locação e Administração de Imóveis Comerciais, Condomínios e Limpeza Pública no Estado do Ceará (Seeaconce).



O sindicato procurou a empresa Mais Serviços, que era contratada para gerenciar o hospital. De acordo com Penha Mesquita, presidente da Seeaconce, eles alegaram que não fizeram o pagamento porque não receberam a verba para isso.

A Seeaconce também foi atrás da prefeitura e recebeu a informação de que eles contratam um instituto para gerir a saúde do município, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

O gerenciamento do hospital, segundo Penha, acontece da seguinte forma: a prefeitura de Caucaia paga a INTS. Ela paga a Mais Serviços que, então, paga os funcionários terceirizados do hospital.

“O INTS confirmou que o repasse estava em atraso com alguns fornecedores, inclusive com a Mais Serviços. O dinheiro que estava entrando [da prefeitura] só dava para manter as medicações”, explica a presidente do sindicato.



Trabalhadores terceirizados do Hospital Municipal de Caucaia protestam contra salários atrasados (Foto: Divulgação/Seeaconce)



Durante o protesto, o sindicato conversou com Zózimo Luís de Medeiros Silva, que é secretário da Saúde do município de Caucaia. “Ele disse que só está com um mês de atraso com o instituto. Não entende porque a INTS não pagou os fornecedores”, conta Penha.

O secretário também disse que “hoje mesmo ia liberar o mês que está em atraso para que o instituto possa honrar com os pagamentos e a empresa [Mais Serviços] também honre com os terceirizados". "Até terça-feira esse dinheiro está na conta do trabalhador”, complementa ele.







