Motorista perde controle em curva e capota carro em Caucaia

Apesar do susto, condutora teve apenas ferimentos leves. A passageira que a acompanhava saiu ilesa

Uma ma mulher de 49 anos ficou ferida após capotar o carro que dirigia na tarde deste sábado, 14, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu na avenida Ulisses Guimarães, no Distrito de Jurema.

A condutora perdeu o controle da direção na passagem por uma curva. O veículo saiu da pista, atingiu as placas de proteção no acostamento e tombou na calçada, ficando com rodas e portas viradas para cima.

A motorista estava acompanhada de uma passageira, que não teve nenhum ferimento. O Corpo de Bombeiros informou que quando chegou ao local a condutora estava presa às ferragens, mas consciente e sem lesões graves.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela foi retirada do automóvel pelos agentes e depois socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também acompanhou a ocorrência.

Esse é o segundo acidente de trânsito registrado em Caucaia em um intervalo de 24 horas. Nesta sexta-feira, 13, também durante a tarde, um veículo de luxo capotou na rodovia CE-085, deixando uma pessoa morta.

A vítima estava no banco dos passageiros acompanhado do condutor, que fugiu do local sem prestar socorro. Nos dois sinistros, os capotamentos não chegaram a atingir outros veículos que passavam pelas vias.

Sobre o assunto Corpo de jovem que se afogou na Praia de Iracema é encontrado pelos Bombeiros

Velório do ex-reitor da UFC Roberto Cláudio reúne acadêmicos e políticos

Fortaleza suspende vacinação infantil contra Covid-19 por falta de doses

Élcio Batista decreta luto oficial por morte do ex-reitor da UFC, Roberto Cláudio

Restaurante Universitário da UFC volta a ficar aberto na segunda-feira

Tags