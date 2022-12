9 homens e adolescente são capturados com armas, drogas e munições em Caucaia

Nove homens adultos e um adolescente, foram capturados nessa sexta-feira, 16, em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em Caucaia, na Região Metroolitana de Fortaleza. Com o grupo, foram apreendidos celulares, munições, armas, drogas e uma quantia em dinheiro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os investigadores da Delegacia Metropolitana de Caucaia saíram para checar denúncias anônimas.

Na rua Alto da Paz, no bairro Parque Soladade, eles viram o grupo dentro de uma casa. Ao serem abordados, os suspeitos teriam tentado se desvencilhar da ação policial e esconder o material ilícito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, carregadores de armas, 103 munições variadas, mais de um quilo de drogas (entre cocaína, crack e maconha), mais de R$ 1 mil em espécie, radiocomunicadores, 11 celulares, além de vários utensílios que seriam utilizados para embalar as drogas.

Os homens têm idades entre 19 e 25 anos, e o adolescente, 15 anos. De acordo com nota da SSPDS, a maioria dos suspeitos tinha "passagem por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo". Os nomes dos adultos não foram divulgados pela Polícia.

Os nove adultos presos foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Contra o adolescente apreendido, foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360

Sobre o assunto Suspeito de homicídio em cidade do Ceará é preso no Distrito Federal

65 kg de cocaína são achados em navio no Porto do Pecém

Rodovias federais no Ceará: fiscalizações serão intensificadas até o Carnaval

Férias e praia: Bombeiros farão operação de prevenção no Ceará

Tags