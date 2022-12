65 kg de cocaína são achados em navio no Porto do Pecém

Foram encontrados 65 kg de cocaína dentro de compartimento em um navio cargueiro atracado no Porto do Pecém. A embarcação saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a Europa. Apreensão foi feita em conjunto entre a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Centro Operacional de Vigilância da Receita Federal.

Conforme a Policia Federal, a fiscalização do porto indicou a possível existência de drogas no local na tarde do dia 14. Houve a busca e apreensão do entorpecente que estava escondido na embarcação. Parte da droga foi sugada pelos equipamentos da embarcação, mas foi possível a apreensão após a desmontagem das estruturas do navio. Os exames apontam que é cocaína.

O navio vinha do Rio de Janeiro com destino a Europa. O entorpecente foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal. A Polícia Federal informou que investiga as circunstâncias do crime por meio de inquérito policial. Caso identificados, os envolvidos podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão.