Rodovias federais no Ceará: fiscalizações serão intensificadas até o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica as fiscalizações em rodovias cearenses a partir da manhã desta quinta-feira, 15. Perdurando até 26 de fevereiro de 2023, as ações têm como foco as festividades de fim de ano, como Natal, Réveillon, além das férias escolares e do Carnaval. O objetivo da Operação Rodovida é aumentar a presença dos policiais em locais e horários com maior número de registros de acidentes.

Durante o período, os agentes darão mais atenção a condutas de risco dos condutores e passageiros, como: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

A Rodovida foi oficialmente iniciada na manhã desta quinta-feira, na Unidade Operacional da PRF em Itaitinga (CE), no quilômetro 19 da BR-116. Durante cerimônia com diversos representantes das Forças Nacionais de Trânsito no Estado, foi ressaltada a importância da operação para a prevenção de mortes e acidentes em estradas e rodovias.

"A Polícia Rodoviária Federal vai se esforçar mais ainda em locais como na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); nos primeiros quilômetros da BR-116; nos primeiros quilômetros da BR-222, mais conhecida como Avenida Mister Hull. São locais que nós temos um elevado número de acidentes", detalha David Breno, chefe do serviço de operações da PRF-CE.

Além de carros e motos, a operação Rodovida também vai fiscalizar a atuação de motoristas de caminhões, ônibus e demais veículos de grande porte. Segundo o chefe do serviço de operações da PRF, outro ponto alvo das operações é a Serra de Tianguá.

"É a nossa serra mais íngreme do Ceará, nas rodovias federais, e lá tem um alto índice de caminhões e veículos de carga. Também nos perímetros urbanos das cidades por onde as rodovias federais cortam. Por terem um movimento urbano, existe uma complexidade de fatores que envolvem muitos acidentes", pontua Breno David.

Além de fiscalizar as ações dos condutores, as forças de segurança viária ainda buscam sensibilizar para um trânsito mais seguro. "Nós vamos ter momentos de fiscalização, mas juntamente com ações educativas para poder transmitir a população que nós não estamos lá (nas rodovias) para coagir ou impor. Nós queremos que as pessoas se interessem pela situação do trânsito que, infelizmente, traz muitas mortes durante o ano", destacou Júlio Cavalcanti, diretor de fiscalização de trânsito e transporte do Detran-CE.

Para os primeiros condutores que foram atendidos durante as fiscalizações, as ações realizadas são fundamentais para garantir um fim de ano mais tranquilo. "Essas ações dão mais segurança pra gente, tanto pra quem vai quanto para quem vem", comenta Débora de Moura que, ao lado do marido Udecir de Oliveira e das filhas, saia de Horizonte com destino a Fortaleza.

A mãe ainda destaca a importância da fiscalização da segurança de crianças no trânsito. "É importante para quem usa cadeirinha, ver se está com o assento de elevação. Não é só uma segurança a mais pra criança, mas para os pais e para os demais que tem o direito de ir e vir", comenta Débora.

Já para o motociclista Junior Lima, morador de Fortaleza, as ações tranquilizam quem precisa frequentemente utilizar as vias. “Eu trabalho com entregas, então tô sempre passando por aqui (BR-116). Tá chegando o final do ano, natal, muita gente viajando, e isso dá mais segurança pra quem passa pela rodovia”, comenta o entregador.

As ações ocorrem em parceria com o Departamento Nacional e Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (DETRAN-CE), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Também atuam as autarquias e os departamentos municipais de trânsito de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, São Gonçalo do Amarante e Itaitinga, além de diversos outros municípios.

