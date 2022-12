Suspeito de homicídio em cidade do Ceará é preso no Distrito Federal

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira, 15, no Distrito Federal, suspeito de homicídio na cidade de Milagres, distante 482,5 km de Fortaleza.

Ação foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) prestou apoio.

O homem identificado como Cícero Cordeiro Nunes teria envolvimento no crime praticado em 2001, conforme investigação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele fugiu para Brasília logo após o crime, com o intuito de se esconder da Polícia.

Cícero foi capturado por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI – SUL) da PC-CE, com auxílio da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF).

À disposição da Justiça, o investigado será encaminhado de volta ao Ceará.

