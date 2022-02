Após análise de DNA, homem suspeito de estupro em Caucaia é preso

Um homem foi preso nessa terça-feira, 8 suspeito de envolvimento em um crime de estupro. O caso foi registrado no município de Itaitinga, distante 35 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a participação foi comprovada após análise do perfil genético do suspeito, extraído do local do crime.

O homem, de 25 anos, já se encontrava recolhido em uma unidade prisional, onde responde também por um crime sexual contra uma adolescente de 13 anos. O caso foi registrado em 2021. Após continuidade nas investigações, foi indicado que o homem também era suspeito de estuprar uma mulher de 57 anos. O crime teria acontecido em 2020, em Caucaia, a 15 km da Capital.

Na ocasião, um indivíduo, teria cometido o delito em via pública. Segundo a PC-CE, o autor do crime teria as mesmas características do suspeito preso.

Para confirmar o envolvimento, foi acionado o Núcleo de Perícias em DNA Forense (NUPDF) da Pefoce. O centro alimenta o banco de dados de perfis genéticos com os indícios de locais de crime e vestígios coletados das vítimas. Extraído em 2020, o perfil genético se mostrou equivalente ao do suspeito. Assim, o crime e a autoria foram comprovados.

Assim, na manhã de ontem, 8, os policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia cumpriram um mandado de prisão em desfavor do suspeito, que atualmente se encontra recolhido em uma unidade prisional, em Itaitinga.



