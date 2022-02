Três pessoas são denunciadas por assassinato de escrivão da Polícia Civil em Caucaia

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu denúncia contra três pessoas envolvidas no latrocínio que vitimou o escrivão da Polícia Civil Edson Silva Macedo, em Caucaia, no bairro Padre Maria Júlia. O crime ocorreu no dia 8 de janeiro de 2022, dentro da casa da vítima.

Segundo a denúncia do órgão, quatro homens estariam envolvidos no crime: Michael da Costa de Queiroz, Edvan da Silva Rodrigues, José Fábio de Matos Jacinto e Carlos Roberto Oliveira da Silva. Carlos, no entanto, foi morto em intervenção policial no dia 1º de fevereiro, no município de Jaguaruana. Outros quatro adolescentes também são apontados como envolvidos no crime, mas o processo tramita em outra promotoria.

13 disparos

O inquérito policial do caso relata que os denunciados foram até a casa que pertencia a Edson em outras ocasiões com o intuito de roubar a arma da vítima. No entanto, o item não foi encontrado. Foi então que eles se dirigiram ao local novamente e obrigaram uma das vizinhas de Edson a informar que o imóvel dele tinha sido invadido.

Quando o escrivão chegou, os homens o esperavam e cometeram o assassinato. Edson foi atingido por 13 disparos de arma de fogo e não teve chance de defesa, de acordo com o MPCE.

“Conclui-se que as condutas delitivas dos acusados, revestidas de exacerbada frieza e violência, visaram atingir o próprio Estado, pois o escrivão Edson Silva Macedo foi covardemente assassinado por fazer parte das forças de segurança pública, de modo que a vida dele foi ceifada para que o grupo criminoso aumentasse o próprio arsenal e assim continuasse a difundir terror contra os moradores locais, silenciando-se as testemunhas e garantindo a impunidade”, destaca o promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto.

Os suspeitos foram denunciados à Justiça pelos crimes de roubo resultando em morte, ou latrocínio, organização criminosa, corrupção de menores e furto qualificado.



