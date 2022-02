Sine Municipal de Caucaia anuncia 45 novas vagas de emprego

Interessados devem se dirigir ao orgão com currículo atualizado

Sine do município de Caucaia anuncia a disponibilização de 45 novas vagas de emprego. A oferta das contratações imediatas acontece a partir desta segunda-feira, 7. Segundo o órgão, entre os perfis procurados, vendedor(a), costureiro(a) e auxiliar de produção são os que têm o maior número de oportunidades.

A entidade está localizada no centro de Caucaia, com horário de atendimento das 8 às 16 horas. Para poder se candidatar as vagas, os interessados devem se dirigir ao local indicado portando currículo atualizado, fotos 3X4, além dos documentos básicos como RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Clique aqui para conferir detalhes das vagas.

Serviço:

Sine Municipal de Caucaia

Endereço: Rua 15 de novembro, 1478, Centro - Caucaia (Em frente ao Banco do Nordeste)



