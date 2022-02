Caucaia cadastra associações para cursos voltados para a produção rural

Os cursos serão escolhidos com base nas necessidades locais de cada comunidade cadastrada

A Prefeitura de Caucaia abre inscrições para cursos do Programa Municipal de Capacitação para o Desenvolvimento Rural. O projeto leva conhecimentos técnicos de produção e procedimentos agrícolas aos moradores do campo. Entre os aprendizados, estão Avicultura Básica, Tratorista, Bovinocultura, entre outros. Os líderes de associações comunitárias rurais devem realizar a inscrição prévia nos cursos se dirigindo à sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Segundo informações da Secretaria, técnicos irão visitar as comunidades e analisar qual curso mais indicado para cada região. “Pretendemos formar pelo menos 500 pessoas nas mais diversas áreas durante este ano. Serão mais de 20 cursos em 2022”, disse Sebastião Conrado, secretário de Desenvolvimento Rural

A primeira comunidade a realizar o cadastro para o ano de 2022 foi a Associação Comunitária do Feijão e Cidade Nova, localizada na região da BR 020. Os membros da diretoria da instituição compareceram na sede da SDR e solicitaram a realização do “Curso de Aquarismo e reprodução de peixes ornamentais", que será realizado na própria comunidade focando o público juvenil.

O Programa Municipal de Capacitação para o Desenvolvimento Rural foi iniciado em 2021. Os cursos são realizados em parceria com instituições, como o Senar, Banco do Nordeste, escola de Gastronomia do Ceará, entre outras. “Nosso principal objetivo é promover o desenvolvimento da nossa cidade, e através desse estímulo iremos colocar o campo rumo a um desenvolvimento sustentável”, ressalta a coordenadora de capacitação da SDR, Rejane Mendes.

Serviço:

Cadastro para os cursos de 2022 do Programa Municipal de Capacitação para o Desenvolvimento Rural

Inscrições: de forma presencial na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Endereço: Rua Coronel Correia, 2214, Caucaia



