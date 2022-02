Projeto Futsal Sesc está com inscrições abertas; veja como se matricular

O projeto abrange a região de Fortaleza, Região Metropolitana e o interior do Estado; o prazo para as inscrições é até o dia 20 de fevereiro

O Projeto Futsal Sesc abriu as inscrições para novos alunos nesta terça-feira, 1. O prazo para matricula é até o dia 20 de fevereiro e serão ofertadas 1.200 vagas ao todo. Ministrado pelo ex-jogador de futsal Manoel Tobias, o programa atende jovens de 8 a 17 anos e abrange o território de Fortaleza, Região Metropolitana e o interior do Estado.

Tanto as inscrições como as aulas são gratuitas e podem ser realizadas nos núcleos do projeto. Para se matricular, o aluno precisa ter porte dos documentos RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e declaração escolar.

Sobre o assunto Primeira brasileira a estrear nas Olimpíadas de Inverno, esquiadora Sabrina Cass chega à China

Nadal consegue virada heróica no Australian Open e se torna recordista de Grand Slam

Atletas do Fortaleza são convocadas para Copa América de Handebol

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os pré-requisitos para ingressar no programa é ter entre 8 a 17 anos, ser dependente de trabalhador do comércio e ser aluno matriculado ou egresso da rede pública de ensino. Estudantes de escolas particulares também podem se inscrever, contanto que possuam bolsa integral e renda familiar de até três salários mínimos.

Desde 2007 em atividade, o Projeto Futsal Sesc já atendeu mais de 12 mil alunos no Estado. Além de ensinar as técnicas da modalidade, o programa tem o objetivo de transformar vidas através do esporte. Segundo Manoel Tobias, o foco é possibilitar o crescimento dos jovens e o desenvolvimento de talentos.

Confira os núcleos do projeto

NÚCLEO SAPIRANGA – INSTITUTO VIDA VIDEIRA

Rua São João Del Rey, 1764 – Sapiranga

Mais informações: (85) 98674.7176

NÚCLEO UNIFAMETRO - UNIVERSIDADE UNIFAMETRO:

Rua: Conselheiro Estelita, Nº 500, Centro.

Mais informações: (85) 98674.7176

NÚCLEO VILA ÚNIÃO

EEMTI – Professor Coronel Jose Aurélio Câmara – Rua Jorge Acúrci, n.706 – bairro: Vila união.

Mais informações: (85) 98766.9667

NÚCLEO CUCA JANGURUSSU

Av. Castelo de Castro com Via Paisagística s/n, Jangurussu.

Mais informações: (85) 99651.1922

EDUCAR SESC FARIAS BRITO



Rua: José Jataí, N° 813, Farias Brito

Mais informações: (85) 98183.8627

EDUCAR SESC DAMAS

Avenida João Pessoa, 5920, Damas

Mais Informações: (85) 98183.8627

NÚCLEO BARRA DO CEARÁ

Escola Municipal 2 de Dezembro - Endereço: Rua Araquém, Nº 860, Barra do Ceará.

Mais informações: (85) 99608.5227|

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

Núcleo Sesc Iparana - Caucaia - Endereço: Av. José de Alencar, 150.

Mais informações: (85) 99608.5227

NÚCLEO HORIZONTE

Praça da Juventude – Horizonte - Endereço: Rua Elias Nicolau de Carvalho, S/N.

Mais informações: (85) 99187.8167

NÚCLEO PINDORETAMA

Escola Professora Verônica Pereira de Araújo – Pindoretama - Endereço: Rodovia CE 040, Centro.

Mais informações: (85) 99170.8276

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags