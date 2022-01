Com 'certificado de coragem', vacinação de crianças em Fortaleza começa hoje

A vacinação contra Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos finalmente começou. Hoje, sábado, 15 de janeiro, devem receber a primeira dose da Pfizer 200 crianças no Centro de Eventos. Amanhã, domingo, mais 200 devem ser atendidas e segunda-feira, dia 17, estão cadastradas mil crianças — todas nascidas em 2010.

Em Fortaleza, todas aquelas que passam pela "picadinha" recebem um "certificado de coragem". Nele, a prefeitura parabeniza quem "enfrentou a temida agulhinha, demonstrou sua grande coragem e agora está protegido contra o coronavírus".

Sobre o assunto Ceará ultrapassa 180 mil cadastros de crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra Covid

Vacinação infantil: menino indígena é primeira criança brasileira imunizada contra a Covid-19

Ceará recebe doses da Pfizer para vacinação infantil na tarde desta sexta, 14

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira cearense a receber o imunizante pediátrico da Pfizer foi Cecília, 11, moradora do bairro Vila União. Com adesivo de vacinada e certificado em mãos, ela posou para foto publicada pelo governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais: "Nossas crianças já começaram a ser vacinadas contra a Covid. Reitero a importância de os pais ou responsáveis cadastrarem as crianças no Saúde Digital. Juntos vamos superar essa pandemia!", escreve.

De acordo com a secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, o público estimado de crianças de 5 a 11 anos no município é em torno de 283 mil. "Até ontem, nós tínhamos cerca de 75 mil crianças cadastradas aqui da Capital", informa. Apesar do número baixo, a gestora explica que os cadastros sempre são poucos antes da vacina chegar. Mas quando o processo inicia, o número vai aumentando a cada dia.

"Toda a Educação está envolvida, a Secretaria da Juventude, a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social. Estamos com várias pastas, a intersetorialidade toda envolvida nesse mutirão de ajudar as famílias que não tem muito acesso a internet a fazerem esse cadastro", afirma.

Vacinação de crianças entre 5 e 11 anos começou neste sábado, 15, em Fortaleza. (Foto: Divulgação/Governo do Ceará)



Para Maria Clara, filha de Rômulo Dias, 45, a vacina é um presentão de aniversário: ela irá completar 12 anos amanhã, dia 16 de janeiro. "Prevenir um pouco esse negócio da Covid-19", alivia-se. O pai ri ao contar: "Ontem eu disse pra ela: 'Tem um negócio que vai acontecer amanhã...' E ela: 'A vacina?! A vacina?!' Doida pra receber a vacina."

"A expectativa era muito grande, até porque agora a Covid voltou com muita força", explica Rômulo, que trabalha no setor financeiro. Além de Maria Clara, a filha Lívia, de 12 anos, também já está vacinada.

Vacinação de crianças: mutirão de cadastro tem início em 52 pontos de Fortaleza

- 4 Terminais de ônibus

Messejana

Papicu

Antônio Bezerra

Parangaba

- 6 equipamentos da Juventude

Cuca Barra: Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

Cuca Mondubim: Rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim

Cuca Jangurussu: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu

Cuca José Walter: Rua 69 - 2ª etapa - José Walter

Centro Cultural Canindezinho: Avenida Osório de Paiva, 6297 - Canindezinho

Pracinha da Cultura do Ancuri: Av. Dionísio Leonel Alencar, 4095 - Pedras

- 3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH)

CCDH do Conjunto Ceará: Av. Alanis Maria, 461 – Conjunto Ceará - 1° Etapa

CCDH do Conjunto Palmeiras: Av. Castelo de Castro, s/n Conjunto Palmeiras

CCDH do Cristo Redentor: Av. Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor

- 12 Secretarias Regionais

Secretaria Regional 1: Rua Dom Jerônimo, 20 - Otávio Bonfim

Secretaria Regional 2: Rua Tavares Coutinho, 2225 - Varjota

Secretarias Regionais 3 e 11: Av. Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Secretarias Regionais 4 e 8: Av. Dr. Silas Munguba, 3770 – Serrinha

Secretarias Regionais 5 e 10: Av. Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso

Secretarias Regionais 6 e 9: Rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana

Secretaria Regional 7: Rua Atilano Moura, 420 - Patriolino Ribeiro

Secretaria Regional 12: Rua Major Facundo, 907 - Centro

- 27 Centros de Referência da Assistência Social (Cras)

Cras Jacarecanga: Rua Senador Alencar, 1540 - Jacarecanga

Cras Barra do Ceará: Rua Cândido Castelo Branco, s/n - Barra do Ceará

Cras Mucuripe: Rua Professor Luís Costa, 142 - Mucuripe

Cras Serviluz: Avenida Zezé Diogo, 1038 - Serviluz

Cras Lagamar: Rua Sabino Monte, 4506 - São João do Tauape/Lagamar

Cras Praia do Futuro: Rua Clovis Arrais Maia, 6430 - Praia do Futuro

Cras Bela Vista: Rua Mario de Andrade, 496-A - Bela Vista

Cras João XXIII: Rua Visconde do Cauipe, 200 - João XXIII

Cras Presidente Kennedy: Conjunto Castelo Branco, s/n Quadra F - Presidente Kennedy

Cras Antônio Bezerra: Rua Cândido Maia, 245 – Antônio Bezerra

Cras Quintino Cunha: Rua Ilha do Bote, 334 – Quintino Cunha

Cras Vila União: Rua do Avião, s/n - Vila União

Cras Serrinha: Rua Inácio Parente, 100 - Serrinha

Cras Couto Fernandes: Avenida João Pessoa, 4474 - Damas

Cras Granja Portugal: Rua Humberto Lomeu, 1130 – Granja Portugal

Cras Aracapé: Rua Poliana, s/n - Mondubim

Cras Canindezinho: Rua Coronel José Maurício, 405 - Canindezinho

Cras Bom Jardim: Rua Coronel João Correia, 2023 - Bom Jardim

Cras Mondubim: Avenida Waldir Diogo, 840 - Mondubim

Cras Genibaú: Avenida I, 340, 3ª Etapa – Conjunto Ceará

Cras Conjunto Esperança: Rua 103, nº 195 – Conjunto Esperança

Cras Conjunto Palmeiras: Rua Iracema, 1860 - Conjunto Palmeiras

Cras Jardim das Oliveiras: Rua Major Otacílio Afonso de Souza, 61 - Jardim das Oliveiras

Cras Castelão: Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista

Cras João Paulo II: Rua 10, n° 75 - Barroso

Cras Dendê: Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 96 - Dendê

Cras Messejana: Rua Edmilson Coelho, 1720 - Curió

Com informações da repórter Gabriela Custódio.

Tags