Vacinação infantil: recomendações para as crianças são as mesmas dos adultos?

No dia 16 de dezembro de 2021, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech em crianças de 5 a 11 anos e no dia 14 de janeiro deste ano, o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, recebeu a primeira dose do imunizante em São Paulo.



LEIA MAIS | Vacinação infantil: 2º lote com 55.100 doses pediátricas chega ao Ceará

A autorização da Agência está embasada em dados sobre a eficácia em mais de 90,7% na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos, conforme relatório da aprovação da FDA (Food and Drug Administration), a agência regulatória dos Estados Unidos, e uma consulta pública sobre o tema feita pelo Governo Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Vacinação infantil: Ceará não cobra CPF para imunização contra Covid-19 das crianças



Apesar disso, ainda há muita incerteza sobre as recomendações da vacina para crianças. Confira abaixo algumas dúvidas.



LEIA MAIS | Covid-19: campanha incentiva vacinação infantil em Fortaleza com camisetas personalizadas



Quais são as recomendações para as crianças em relação à vacina contra a Covid-19? São as mesmas dos adultos?

A infectologista Silvia Fonseca, do Sistema Hapvida, explica que a recomendação da vacina Pfizer contra Covid-19 é ter acima de 5 anos; dos 5 aos 11 anos a vacina é a pediátrica, que tem o mesmo princípio da vacina do adulto, mas com menor dose, e as vacinas pediátricas vêm em frasco com tampa laranja. "Todas as pessoas acima de 5 anos devem tomar duas doses das vacinas, sendo que atualmente no Brasil a única vacina licenciada para crianças é a da Pfizer. Os adultos contam com três vacinas contra Covid: Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca. Os adultos acima de 18 anos devem tomar a terceira dose de reforço conforme marcado no cartão - a terceira dose tem se mostrado muito importante no combate à nova variante Ômicron."

LEIA MAIS | Vacina infantil: o que acontece com os pais que negarem imunizar os filhos?



Existem contraindicações para a vacina da Covid-19 em crianças?

"As contraindicações são realmente no caso de alergia a algum componente da vacina, o que é muito raro. Habitualmente não vacinamos pessoas na vigência de um quadro agudo febril por não saber se aquela doença febril pode piorar e como será a resposta vacinal (pode ser menor na presença de infecção ativa). Todas as pessoas acima de 5 anos hoje no Brasil devem se vacinar contra a Covid-19 porque esta imunização previne hospitalização, internação em Unidade de Terapia Intensiva, Covid longa, síndrome inflamatória multissistêmica e mortes", explica a Silvia Fonseca.



Outras recomendações

No dia da vacinação, é necessário que um adulto acompanhe a criança que irá tomar a dose, bem como a apresentação de documentos de identificação e o cadastro na plataforma Saúde Digital. Para crianças com comorbidades, é necessário levar o laudo de comprovação.



LEIA MAIS | Médicos cearenses alertam sobre "explosão" de Covid e Influenza e defendem vacinação infantil

No Ceará, a vacina é aplicada por ordem de idade decrescente.

Tags