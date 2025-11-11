Mulher é presa suspeita de agredir criança para roubar celular em Fortaleza

Ocorrência foi registrada na Feirinha da Beira Mar; Mulher teria tentado subtrair o celular da vítima

Uma mulher foi presa suspeita de agredir uma criança e por tentativa de roubo na Feirinha da Beira Mar, localizada em Fortaleza , na noite do sábado, 8.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foi acionada para uma ocorrência na região, sendo informada de uma "confusão" que acontecia na área.

Quando chegaram no local, agentes encontraram uma mulher "sentada ao solo com possível fratura na perna esquerda".

Durante apuração policial foi apontado que ela teria tentado subtrair o celular de uma criança, agredindo a menor de idade. A mãe da vítima chegou a perseguir a suspeita depois do ocorrido e ambas entraram em uma luta corporal.