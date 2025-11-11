Mulher é presa suspeita de agredir criança para roubar celular em Fortaleza

Mulher é presa suspeita de agredir criança para roubar celular em FortalezaOcorrência foi registrada na Feirinha da Beira Mar; Mulher teria tentado subtrair o celular da vítima
Uma mulher foi presa suspeita de agredir uma criança e por tentativa de roubo na Feirinha da Beira Mar, localizada em Fortaleza, na noite do sábado, 8.
Leia também | Morre empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, aos 81 anos
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foi acionada para uma ocorrência na região, sendo informada de uma "confusão" que acontecia na área.
Quando chegaram no local, agentes encontraram uma mulher "sentada ao solo com possível fratura na perna esquerda".
Leia mais
Durante apuração policial foi apontado que ela teria tentado subtrair o celular de uma criança, agredindo a menor de idade. A mãe da vítima chegou a perseguir a suspeita depois do ocorrido e ambas entraram em uma luta corporal.
Suspeita foi conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital local, onde até essa segunda-feira, 10, permanecia internada sob escolta da polícia.
Já a ocorrência foi encaminhada ao 2º Distrito Policial, onde "foi registrado inquérito policial pelos crimes correspondentes".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente