Homem é atropelado por motocicleta enquanto corria em Cascavel

Ele foi atingido na perna esquerda. Apesar do susto, não houve fraturas / Crédito: Reprodução/ Leitor Via Whatsapp

Um homem de 32 anos foi atropelado por uma motocicleta na manhã do domingo passado, 12, enquanto corria pela avenida Otávio Felício de Sousa, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Com o impacto, o corredor foi jogado ao chão, enquanto o motociclista caiu alguns metros à frente, levantou-se e fugiu sem prestar socorro à vítima.

LEIA TAMBÉM | Quais as lesões mais comuns em corredores e como se prevenir As imagens mostram o homem correndo pela via ao lado da esposa quando foi atingido na perna esquerda pela motocicleta. Com a colisão, ele caiu no asfalto, enquanto a companheira conseguiu desviar e não sofreu ferimentos. Veja o vídeo: Em outro vídeo é possível ver o motorista caindo alguns metros a frente, mas logo se levantando e fugindo sem prestar socorro à vítima. Confira:

