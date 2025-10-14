Homem é atropelado por motocicleta enquanto corria em Cascavel

Homem é atropelado por motocicleta enquanto corria em CascavelEle estava acompanhado da esposa no momento do acidente. Imagens mostram o motociclista saindo sem prestar socorro
Um homem de 32 anos foi atropelado por uma motocicleta na manhã do domingo passado, 12, enquanto corria pela avenida Otávio Felício de Sousa, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Com o impacto, o corredor foi jogado ao chão, enquanto o motociclista caiu alguns metros à frente, levantou-se e fugiu sem prestar socorro à vítima.
As imagens mostram o homem correndo pela via ao lado da esposa quando foi atingido na perna esquerda pela motocicleta. Com a colisão, ele caiu no asfalto, enquanto a companheira conseguiu desviar e não sofreu ferimentos. Veja o vídeo:
Em outro vídeo é possível ver o motorista caindo alguns metros a frente, mas logo se levantando e fugindo sem prestar socorro à vítima. Confira:
Outros corredores que passavam pelo local pararam para prestar ajuda. A vítima, que se contorcia de dor, recebeu os primeiros socorros ainda no local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, onde ele passou por exame de raio-X e recebeu medicação.
Apesar do susto e das escoriações, o corredor não sofreu fraturas e passa bem. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) orienta que nesses casos, as vítimas procurem a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).
O POVO pediu mais informações do caso ao Samu e à Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel (SMS), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.