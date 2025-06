Homem é preso suspeito de desaparecimento de jovem de 17 anos em Quixeramobim

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Após o desaparecimento de uma adolescente de 17 anos, um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 23, em Quixeramobim , no Sertão Central do Estado. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi autuado pelos crimes de subtração de incapaz e tráfico de drogas na modalidade de oferecer entorpecentes a menor de idade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com apoio da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), os policiais civis da Delegacia de Quixeramobim realizaram diligências e encontraram a adolescente em uma "casa que apresentava um ambiente insalubre" no bairro Vila União, ainda em Quixeramobim.

Imagens gravadas pelos próprios policiais registraram o estado do imóvel. Confira:



“Com base na investigação, o suspeito, ao perceber a vulnerabilidade da vítima, a atraiu para o local na tentativa de lhe oferecer drogas”, informou a PC-CE.