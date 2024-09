Após quatro anos do crime, homem suspeito de estelionato no Ceará é preso em São Paulo

Um homem investigado por crimes de estelionato no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso na sexta-feira, 13, em São Paulo. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o suspeito, de 27 anos, estava envolvido em um crime de estelionato ocorrido em 2020.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e a prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), com o apoio da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), por meio de um mandado de prisão preventiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as Forças de Segurança, o homem teria utilizado documentos falsos em 2020 para se passar pelo dono de uma conta bancária e, assim, efetuado a retirada de uma quantia em dinheiro em uma agência bancária. Além desse crime, o homem possui antecedentes criminais por estelionato.