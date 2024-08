Chefe de grupo criminoso do Ceará preso em Pernambuco estava foragido há 5 anos

Suspeito saiu do Estado em 2019, quando foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. O alvo teria coordenado ações de tráfico de drogas e homicídios a distância

Um homem de 34 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa cearense, foi preso durante a última quarta-feira, 31, no município de Petrolina, interior de Pernambuco. O alvo era procurado desde 2019 e tinha três mandados de prisão em aberto na Justiça.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança (Cisp), em Fortaleza.

Há cinco anos fugitivo, ele já havia sido localizado outras duas vezes: uma em Mossoró, cidade no Rio Grande do Norte, outra em Maceió, capital de Alagoas. Ele foi capturado três dias depois de chegar a Petrolina, onde pretendia passar seis meses e depois sair País.