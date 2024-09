Homem acusado de extorsão virtual é preso em Cascavel

Suspeito foi preso em Cascavel após ameaçar divulgar vídeos íntimos e exigir dinheiro via Pix da vítima

De acordo com a denúncia, o homem ameaçava divulgar vídeos íntimos da vítima caso ela não efetuasse transferências financeiras via Pix para ele.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante na quinta-feira, 5, um homem de 37 anos, suspeito de extorsão virtual contra uma mulher de 36 anos. A prisão ocorreu na cidade de Cascavel , que fica a 64 quilômetros (km) de Fortaleza.

Com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip), a Delegacia de Horizonte localizou e prendeu o suspeito. Ele foi autuado por extorsão e por produção não autorizada de conteúdo sexual, conforme o artigo 216-B do Código Penal.