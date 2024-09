Acusado de chacina no Ceará é preso em operação no Complexo da Maré, no RJ

Um acusado de participar da chacina de Aracoiaba, a 86 quilômetros de Fortaleza, foi preso no Rio de Janeiro, nessa terça-feira, 3, durante uma operação policial no Complexo da Maré. João Paulo dos Santos Evangelista tinha mandado de prisão em aberto pelo crime vitimou quatro pessoas no dia 17 de fevereiro deste ano. Ele foi detido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

As vítimas da chacina foram Mateus da Silva Bezerra, de 25 anos; Antônio Perecles Monteiro Ricardo, conhecido como “Pequim”, de 48 anos; Kennedy Guedes da Silva, conhecido como “Galego”, de 36 anos; e João Pedro Ricardo da Silva, de 24 anos.



Antônio Perecles era empresário e dono do sítio onde a chacina foi registrada. Ele também era tio de João Pedro. Kennedy era secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. E Mateus era genro do vice-prefeito de Aracoiaba, Helder Paz.