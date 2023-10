Dupla é presa pelo furto de 200 kg de castanha em Cascavel

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará, suspeitos de cometer o crime de furto e receptação de uma mercadoria de 200 kg de castanha, avaliada em R$ 800, em uma cooperativa localizada na cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um dos presos possui ficha criminal por 13 registros de furto. A operação foi realizada nesta quarta-feira, 25.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações feitas pela Delegacia Metropolitana de Cascavel com o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, os quatro sacos de castanha estavam armazenados em um estabelecimento no bairro Morada Leste.

Um dos suspeitos, identificado como Wandson Silva Miranda, de 35 anos, teria entrado no local e levado a mercadoria até um local próximo a cooperativa. As informações policiais apontaram que ele, que teria 13 passagens por furto, além de possuir ficha por porte e posse de arma de fogo, enterrou a mercadoria e jogou folhas em cima para disfarçar os pacotes.