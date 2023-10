Após marcar encontro por rede social, homem é preso por estupro e roubo

Foto de apoio ilustrativo. O suspeito teria atraído a vítima com um perfil falso nas redes sociais Crédito: Divulgação/PolíciaCivil

Agentes de segurança foram acionados e fizeram as buscas, a partir de informações do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil. Ao ser localizado, ele foi encaminhado para à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado pelos crimes de roubo e estupro. O suspeito se encontra à disposição da Justiça. Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673.7042

