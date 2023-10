Policial penal é preso por tráfico de drogas em Pacatuba

O agente foi flagrado com drogas dentro da unidade prisional. Um detento receberia os entorpecentes, segundo a investigação

Um policial penal foi preso por tráfico de drogas e corrupção passiva, na manhã deste domingo, 22, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O agente foi flagrado com drogas dentro da unidade prisional, que seriam repassadas para um detento, de acordo com a investigação policial.

O policial penal era plantonista na unidade prisional e foi alvo de uma ação comandada pela Coordenadoria de Inteligência da SAP (Coint), com o apoio do Grupo de Ações Penitenciárias com Cães (GAP-Canil).

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) determinou a instauração de procedimento disciplinar em desfavor do policial, segundo nota da Delegacia de Assuntos Internos (DAI).