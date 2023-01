Homem é preso em Fortaleza suspeito de matar ex-companheira no Piauí

O crime aconteceu em novembro do ano passado em Teresina, no Piauí

Um homem investigado por ter assassinado a ex-companheira travesti foi preso nesta terça-feira, 24, pela Polícia Civil do Ceará. O crime aconteceu no estado do Piauí, no final do ano passado e ele foi capturado no bairro Coaçu, em Fortaleza.

Ele foi abordado pelos agentes da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa enquanto trabalhava em uma obra de construção civil no bairro Coaçu. Ele não resistiu a abordagem e foi levado pelos policiais.

O crime teria acontecido em novembro do ano passado, em um residencial no bairro Pedra Miúda, em Teresina. De acordo com as investigações, o suspeito de 48 anos teria se envolvido de forma abusiva com a vítima, uma travesti também de 48 anos. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele matou a vítima com golpes com objeto perfurocortante.

Depois de passar por audiência de custódia em Fortaleza, ele será entregue às autoridades civis do estado do Piauí. Para preservar a identidade da vítima, o nome do suspeito não será revelado.

