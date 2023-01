A investigação é fruto do desdobramento de uma ação de novembro de 2022. Na ocasião, Pedro Lima Leandro, 20, foi preso.

Três pessoas suspeitas de fazerem parte de um esquema criminoso que utilizava veículos alugados em nome de “laranjas” para traficar drogas foram presas nessa terça-feira, 24, no Cariri. Além das detenções, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) também apreendeu três pistolas, munições, drogas e veículos.

A investigação é fruto do desdobramento de uma ação de novembro de 2022. Na ocasião, Pedro Lima Leandro, 20, foi preso. Ele trazia drogas de São Paulo quando foi interceptado pelos policiais. Com a prisão, a Polícia começou a tentar descobrir para quem ele entregaria as drogas e, dessa forma, descobriram o esquema.

Ao todo, foram apreendidos três pistolas, 76 munições, três veículos, mais de seis quilos de maconha e cocaína e mais de R$ 4 mil em dinheiro.

Polícia Civil prende trio que usava carros locados para traficar drogas no Cariri (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará)



Os suspeitos foram identificados como João Levi Morais Alves,22, que já responde por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; Francisca Nayara Teixeira Silva, 23, e Anderson Fernando de Souza, de 20 anos.

Eles foram levados à delegacia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e apropriação indébita.



