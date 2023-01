Homem suspeito de integrar organização criminosa é preso em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará capturou nesta quarta-feira, 25, João Paulo Guedes Abreu, de 37 anos, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. “Papau”, como é conhecido, exerce poder hierárquico em um grupo criminoso atuante no bairro. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo e por integrar organização criminosa. Na operação, uma arma de fogo, 32 munições e um veículo foram confiscados.

Com investigações e, com ciência do mandado de prisão a ser cumprido, os agentes cercaram uma residência no Jardim das Oliveiras, nas primeiras horas do dia. Quando viu que os policiais estavam em frente ao local, o suspeito jogou dois carregadores de pistola na parte de trás da residência e chegou a apontar uma pistola de calibre .40 a um dos agentes que estava no cerco, o que ocasionou disparos em direção ao suspeito.

Ao ver que não havia possibilidade de fuga, João Paulo largou a arma de fogo em cima do telhado, abriu a porta da residência e recebeu voz de prisão. Papau possui passagens por roubo com restrição de liberdade, porte ilegal de arma de fogo e por estelionato.

O homem foi encaminhado ao 13º Distrito Policial. Com ele, uma pistola, dois carregadores e um veículo foram confiscados. A ordem judicial foi cumprida na unidade da Polícia Civil que corresponde a área contra o suspeito, que recebeu, ainda, autuação por porte ilegal de arma de fogo.

