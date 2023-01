Médico é preso por agredir e manter namorada em cárcere privado

O médico de 39 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e cárcere privado. A vítima, de 22 anos, chegou a perder parte dos dentes com as agressões

Foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará, um médico suspeito de agredir e ameaçar a namorada, além de mantê-la em cárcere privado em Juazeiro do Norte. De acordo com as informações policiais, as agressões começaram em Fortaleza, quando a moça veio à cidade a pedido do médico. A prisão aconteceu na segunda-feira, 23.

Depois do retorno a Juazeiro, os abusos continuaram. As agressões eram tantas, que a moça de 22 anos, com quem o médico mantinha um relacionamento há cerca de dois meses, perdeu partes dos dentes da frente.

Agentes da Polícia Militar foram acionados na tarde desta terça-feira, 24, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelas amigas da vítima, que informaram que a mesma estava em situação de cárcere privado em uma casa no bairro Planalto, em Juazeiro do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Com dados sobre o crime, os policiais encontraram a mulher com sinais visíveis de agressão. O suspeito, de 39 anos, sem antecedentes criminais, e a jovem foram encaminhados a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil. Na unidade, os policiais constataram que a vítima vinha sendo agredida desde sábado, 21, quando se encontrou com o médico em uma casa na Capital. Desde então, estava com o suspeito sofrendo agressões físicas e psicológicas.



Durante o fim de semana, o agressor levou a vítima para Juazeiro, onde ela foi mantida em cativeiro e proibida de se comunicar com pessoas próximas a ela e seus familiares. Com as provas que o crime aconteceu, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e cárcere privado. O nome do suspeito não foi informado para que a vítima não fosse comprometida.



Sobre o assunto Suspeito de estuprar criança é preso em Canindé pela PF

Homem é preso por porte de arma na Sabiaguaba, em Fortaleza

Tags