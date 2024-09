Polícia cearense prende homem suspeito de lesão corporal e estupro em Caririaçu

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará cumpriu dois mandados de prisão contra um homem de 36 anos em Caririaçu, na Região do Cariri, na manhã desta terça-feira, 3. Ele era alvo de investigação pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e condenado por estupro.

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ofensivas iniciaram no dia 29 de agosto, quando agentes da Delegacia Municipal de Caririaçu começaram diligências em busca do homem para o cumprimento das ordens judiciais. Durante a ação, o suspeito fugiu para uma zona de mata.