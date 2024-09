Governo do Ceará assina autorização para a construção de 11 mil cisternas

Construções devem ser concluídas até 2026, conforme o Governo do Estado Crédito: Nildo Vasconcellos/SDA

Segundo o Executivo Estadual, as 11 mil cisternas deverão beneficiar cerca de 30 mil pessoas de baixa renda residentes na zona rural, que são afetadas pela falta d’água. Para participar do programa, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dados da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) apontam que 160 mil cearenses estão cadastrados em programas de abastecimento rural e aguardam por uma cisterna. “Todos sabemos da importância do que é a cisterna de placa para a vida das famílias. Sabemos o que significa no sertão a pessoa ter ou não água para beber. Estamos falando de mais de 30 mil pessoas que serão beneficiadas em todo o Ceará. Espero que possamos continuar a entregar mais ações neste sentido, colocando as mãos na massa e fazendo cada vez mais pelo nosso povo”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas, em press-release do Governo do Ceará.

Ao todo, o Ceará deve receber 10.601 cisternas de 16 mil litros, para consumo humano, 607 cisternas de 52 mil litros, com fomento rural e 191 sistemas de tratamento e reúso de água domiciliar com fossa ecológica. A medida faz parte do programa “Cisternas”, iniciativa do Governo Federal que busca promover o acesso à água para consumo humano e produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. Desde 2004, o projeto já instalou 177 mil cisternas no Estado, com benefício para mais de 763 mil cearenses.

“É uma alegria muito grande ver o início desse processo. Iremos experimentar tecnologias importantes para o semiárido, como a de reúso de água. Ficamos muito felizes com esse passo e quero desejar sorte para todas as entidades executoras que participarão de todo esse processo”, afirmou, também em nota, a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do MDS, Camille Marques Sahb. De acordo com a SDA, a construção das cisternas deverá ser dividida em 15 lotes, com início das obras entre o fim deste ano e o início de 2025. O prazo para a entrega e início de funcionamento dos depósitos de água vai até maio de 2026. Confira municípios beneficiados: