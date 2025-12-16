Cabeça do Santo Antônio é fixada em Caridade após 40 anos

Após mais de 40 anos de espera, a cabeça de Santo Antônio é fixada na estátua, em Caridade, no Ceará / Crédito: Reprodução/ @SobralOnline

“Hoje é um dia histórico aqui em Caridade. Há mais de 40 anos o pessoal está esperando que o Santo Antônio tenha a cabeça. Aí está, hoje colocamos a cabeça do Santo Antônio de Caridade”. LEIA MAIS | O santo cansado de Caridade - sem cabeça, sem corpo, sem respeito - segue inacabado



O monumento integra o projeto do Governo do Estado e da Prefeitura local, que firmaram parceria para a construção de um complexo religioso e uma nova estátua, a serem inaugurados na base da imagem antiga. O equipamento ocupará uma área de 4,4 mil m², segundo a Superintendência Estadual de Obras Públicas (SOP). O complexo de Santo Antônio de Caridade terá um santuário, mirante para a Cidade, pequenas lojas, pátio, calçadão arborizado e nova urbanização.

O POVO esteve em Caridade em maio deste ano e ouviu moradores relatando que também haveria uma escadaria para o acesso de visitantes e penitentes. A nova imagem do padroeiro com a cabeça no lugar atingirá 36 metros de altura. As peças foram moldadas pelo escultor cearense Markus Moura, artista conhecido por realizar grandes estátuas religiosas pelo País, sendo a mais recente, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, de 43 metros de altura.