Cabeça do Santo Antônio é fixada em Caridade após 40 anos de esperaApós 41 anos de espera, a cabeça da estátua de Santo Antônio do município de Caridade foi fixada
“Hoje é um dia histórico aqui em Caridade. Há mais de 40 anos o pessoal está esperando que o Santo Antônio tenha a cabeça. Aí está, hoje colocamos a cabeça do Santo Antônio de Caridade”.
Quem diz isso é o renomado escultor cearense Markus Moura, responsável por fixar, nesta terça-feira, 16, a cabeça do monumento situado no município de Caridade, no Interior do Ceará, a 97,8 km de Fortaleza.
“Estava sendo muito esperado esse momento e está aí, hoje foi içado, estamos ainda fixando ela (cabeça da estátua) lá em cima, e logo logo a gente vai estar preenchendo com cimento, dando formato, dando rosto e dando identidade à estátua de Caridade”, disse o escultor em uma publicação veiculada nas redes sociais.
Com investimentos declarados de quase R$ 11 milhões, em pelo menos três contratos, por licitação, as obras foram iniciadas no segundo semestre de 2021 e tinham previsão de durar 300 dias, e ser entregue em 2022.
O monumento integra o projeto do Governo do Estado e da Prefeitura local, que firmaram parceria para a construção de um complexo religioso e uma nova estátua, a serem inaugurados na base da imagem antiga.
O equipamento ocupará uma área de 4,4 mil m², segundo a Superintendência Estadual de Obras Públicas (SOP).
O complexo de Santo Antônio de Caridade terá um santuário, mirante para a Cidade, pequenas lojas, pátio, calçadão arborizado e nova urbanização.
O POVO esteve em Caridade em maio deste ano e ouviu moradores relatando que também haveria uma escadaria para o acesso de visitantes e penitentes.
A nova imagem do padroeiro com a cabeça no lugar atingirá 36 metros de altura.
As peças foram moldadas pelo escultor cearense Markus Moura, artista conhecido por realizar grandes estátuas religiosas pelo País, sendo a mais recente, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, de 43 metros de altura.
O Cristo Protetor foi inaugurado em abril deste ano, tem cinco metros a mais que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mais de 1.700 toneladas.