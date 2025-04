Cristo Protetor de Encantado (RS) é esculpido pelo cearense Markus Moura

Escultura do Cristo Protetor, de Encantado (RS), feita pelo cearense Markus Moura / Crédito: SILVIO AVILA/AFP

Maior que a estátua do Rio de Janeiro, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, foi esculpido pelo escultor cearense Markus Moisés Rocha Moura. A estrutura gaúcha feita em aço e concreto armado tem pouco mais de 43 metros de altura — cinco centímetros a mais que o Cristo Redentor — e pesa 1.712 toneladas.

O escultor cearense Markus Moura já esculpiu seis estátuas gigantes pelo país Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal LEIA MAIS — Novos Mestres da Cultura do Ceará são apresentados; conheça

O Cristo Redentor é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e cartão postal do Rio de Janeiro, e o Monumento de Cristo, em Elói Mendes (MG), e o Protetor de Encantado (RS) também potencializam o turismo local. Cristo Protetor, obra esculpida pelo cearense Markus Moura em Encantado (RS), tem mais de 43 metros de altura, cinco centímetros a mais do que o Cristo Redentor, do Rio de Janeiro Crédito: SILVIO AVILA/AFP

Essas duas últimas foram esculpidas pelas mãos de Markus Moura, de 45 anos. O cearense, natural de Fortaleza, encontrou espaço para erguer estátuas gigantescas no Sul e Sudeste do Brasil. Markus Moura segue a profissão do pai, o mestre Genésio Gomes Moura, conhecido como Mestre Ceará. Eles e outros familiares assinam diversas obras pelo País, incluindo o segundo maior buda do mundo localizado em Ibiraçu, no Espírito Santo. O mestre Genésio Moura é autor das esculturas 'Menino da Porteira', de Ouro Fino, e a estátua do Rei Pelé, em Três Corações, ambas situadas em Minas Gerais.

Markus Moura (à esquerda) herdou de seu pai, Genésio Moura (à direita), o domínio da arte da escultura Crédito: Reprodução/ Via Instragram @markusmouraesculturas Só o pai esculpiu cinco estátuas de Jesus Cristo, localizadas em Balneário Camboriú (SC), Bocaiúva (MG), Pouso Alegre (MG), Muriaé (MG) e Bom Jesus do Galho (MG). Já o filho, Markus, assina outras quatro estátuas gigantes no Brasil, entre elas, o Cristo Acolhedor de Sobradinho (RS), o Arcanjo Miguel da cidade de São Miguel Arcanjo (SP), e uma estátua de Cristo de 70 metros de altura em Pilar (AL), que está sendo erguida.