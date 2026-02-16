Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo Canindé Folia 2026

Canindé Folia 2026 reúne mais de 100 mil pessoas em três dias / Crédito: Janael Duarte/Prefeitura de Canindé/Divulgação

Resumo O Canindé Folia 2026 já atraiu mais de 100 mil pessoas

O evento bateu recordes de público na Praça Dr. Aramis

Nove atrações já passaram pelo palco, animando o sertão

O comércio e o setor hoteleiro estão em alta na região

A programação gratuita segue até terça com grandes shows.

Desde sábado, 13, a Praça Dr. Aramis, no centro de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza, vem sendo ponto de encontro de foliões de todas as regiões do Ceará, que foram curtir o Canindé Folia 2026, tradicional temporada carnavalesca no interior do Estado.

Em apenas três dias de programação, o evento recebeu mais de 100 mil pessoas e entrou para a história como uma das maiores edições de festas no sertão cearense.

Canindé Folia 2026 reúne mais de 100 mil pessoas em três dias Crédito: Janael Duarte/Prefeitura de Canindé/Divulgação No palco principal, ao todo, já subiram nove atrações locais e nacionais que garantiram a animação do público e a diversidade no repertório musical das noites. A abertura do evento ficou por conta do tradicional Ratinho da Madrugada, seguido por nomes como Rey Vaqueiro, Fernandinha, Yasmin Sensação, Rafael Cantor, Renara e Dedezinho, São Dois, DJ Black e Giordano.

Nesse período festivo, a rede de serviços registra alta procura e acaba fortalecendo a geração de renda e oportunidades de emprego. A festa de Carnaval na Praça Dr. Aramis conta com estrutura ampliada e programação gratuita a toda a população. Nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, quem comanda a noite de festas é Matheus Medeiros, Janaina Alves e Lucas Brito.