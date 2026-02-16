Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo Canindé Folia 2026

Canindé Folia 2026 reúne mais de 100 mil pessoas em três dias

Canindé Folia 2026 segue movimentando a Praça Dr. Aramis com atrações musicais locais e nacionais. Nesta segunda-feira, 16, Matheus Medeiros, Janaina Alves e Lucas Brito agitam o público
Atualizado às
O Canindé Folia 2026 já atraiu mais de 100 mil pessoas
O evento bateu recordes de público na Praça Dr. Aramis
Nove atrações já passaram pelo palco, animando o sertão
O comércio e o setor hoteleiro estão em alta na região
A programação gratuita segue até terça com grandes shows.

Desde sábado, 13, a Praça Dr. Aramis, no centro de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza, vem sendo ponto de encontro de foliões de todas as regiões do Ceará, que foram curtir o Canindé Folia 2026, tradicional temporada carnavalesca no interior do Estado.

Em apenas três dias de programação, o evento recebeu mais de 100 mil pessoas e entrou para a história como uma das maiores edições de festas no sertão cearense.

Crédito: Janael Duarte/Prefeitura de Canindé/Divulgação

No palco principal, ao todo, já subiram nove atrações locais e nacionais que garantiram a animação do público e a diversidade no repertório musical das noites.

A abertura do evento ficou por conta do tradicional Ratinho da Madrugada, seguido por nomes como Rey Vaqueiro, Fernandinha, Yasmin Sensação, Rafael Cantor, Renara e Dedezinho, São Dois, DJ Black e Giordano.

Logo no início da festa, milhares de foliões se concentraram na praça pública com suas fantasias e muito brilho.

Leia mais

Festa de Carnaval movimenta economia local e atrai multidão ao sertão

Para a Prefeitura de Canindé, o impacto de promover uma festa desta dimensão vai além da cultura e do entretenimento, pois movimenta a economia local, impulsiona o setor hoteleiro, bares, restaurantes, ambulantes e o comércio da região.

Nesse período festivo, a rede de serviços registra alta procura e acaba fortalecendo a geração de renda e oportunidades de emprego.

A festa de Carnaval na Praça Dr. Aramis conta com estrutura ampliada e programação gratuita a toda a população.

Nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, quem comanda a noite de festas é Matheus Medeiros, Janaina Alves e Lucas Brito.

Para encerrar o período festivo em grande estilo, a programação da terça-feira, 17, traz É o Tchan, Taty Girl e M7. De acordo com a Prefeitura de Canindé, ao fim da edição deste ano, 15 atrações terão passado pelo palco.

Confira a programação:

Segunda-feira, 16

  • 22h - Matheus Medeiros
  • 00h - Janaina Alves
  • 02h - Lucas Brito

Terça-feira, 17

  • M7
  • É o Tchan
  • Taty Girl

A festa de encerramento começa às 17h. 

