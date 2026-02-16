Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo Canindé Folia 2026

Canindé Folia 2026 reúne mais de 100 mil pessoas em três diasCanindé Folia 2026 segue movimentando a Praça Dr. Aramis com atrações musicais locais e nacionais. Nesta segunda-feira, 16, Matheus Medeiros, Janaina Alves e Lucas Brito agitam o público
Desde sábado, 13, a Praça Dr. Aramis, no centro de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza, vem sendo ponto de encontro de foliões de todas as regiões do Ceará, que foram curtir o Canindé Folia 2026, tradicional temporada carnavalesca no interior do Estado.
Em apenas três dias de programação, o evento recebeu mais de 100 mil pessoas e entrou para a história como uma das maiores edições de festas no sertão cearense.
No palco principal, ao todo, já subiram nove atrações locais e nacionais que garantiram a animação do público e a diversidade no repertório musical das noites.
A abertura do evento ficou por conta do tradicional Ratinho da Madrugada, seguido por nomes como Rey Vaqueiro, Fernandinha, Yasmin Sensação, Rafael Cantor, Renara e Dedezinho, São Dois, DJ Black e Giordano.
Logo no início da festa, milhares de foliões se concentraram na praça pública com suas fantasias e muito brilho.
Festa de Carnaval movimenta economia local e atrai multidão ao sertão
Para a Prefeitura de Canindé, o impacto de promover uma festa desta dimensão vai além da cultura e do entretenimento, pois movimenta a economia local, impulsiona o setor hoteleiro, bares, restaurantes, ambulantes e o comércio da região.
Nesse período festivo, a rede de serviços registra alta procura e acaba fortalecendo a geração de renda e oportunidades de emprego.
A festa de Carnaval na Praça Dr. Aramis conta com estrutura ampliada e programação gratuita a toda a população.
Nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, quem comanda a noite de festas é Matheus Medeiros, Janaina Alves e Lucas Brito.
Para encerrar o período festivo em grande estilo, a programação da terça-feira, 17, traz É o Tchan, Taty Girl e M7. De acordo com a Prefeitura de Canindé, ao fim da edição deste ano, 15 atrações terão passado pelo palco.
Confira a programação:
Segunda-feira, 16
- 22h - Matheus Medeiros
- 00h - Janaina Alves
- 02h - Lucas Brito
Terça-feira, 17
- M7
- É o Tchan
- Taty Girl
