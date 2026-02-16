Confira a programação do carnaval do DF nesta segunda

O carnaval de Brasília chega à segunda-feira (16) com diversidade de públicos em uma programação oficial que conta, no total, com 73 blocos espalhados nas diversas regiões administrativas.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto, o centro de Brasília, funcionarão durante todo o feriado.

- Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

Mas um dos momentos mais significativos ocorre na Feira da Torre de TV. Das 13h às 18h, o bloco Deficiente é a Mãe promove uma folia 100% inclusiva. Dedicado às pessoas com deficiência (PcD), o evento busca garantir acessibilidade e conforto, reforçando que a alegria do carnaval não deve ter barreiras.

Para quem não dispensa o som dos metais e as sombrinhas coloridas, o Setor de Autarquias Sul será o ponto de encontro para o frevo. A manhã começa para os pequenos foliões com o Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina (Pintinho de Brasília), das 9h às 14h, atrás da matriz da Caixa. No mesmo setor, mas à tarde, o tradicional Galinho assume o comando das 15h às 21h, no estacionamento da matriz da Caixa.

A criançada continua com espaço garantido no Recanto das Emas, o Eminha Kids que fez a festa neste domingo (15) repete a dose na Praça da Bíblia, das 9h às 14h.