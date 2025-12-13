Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM flagra ataque e impede tentativa de homicídio em Canindé

Sargento trafegava de moto quando flagrou um homem tentando matar outro a facadas. Vítima sofreu uma perfuração e foi socorrida a um hospital
Um policial militar impediu uma tentativa de homicídio enquanto se deslocava para assumir o serviço na manhã deste sábado, 13, em Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza.

Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que o sargento trafegava em sua moto e se deparou com um homem atacando a vítima com uma faca.

“Por volta das 7h20, o policial militar, que se deslocava para assumir o serviço, se deparou com a agressão em andamento na Rua Paulino Barroso e agiu de imediato, utilizando os meios legais previstos no uso progressivo da força”, informou a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

“Com a intervenção, o PM conseguiu conter e imobilizar o agressor, evitando que o crime fosse consumado e preservando a vida da vítima, um homem de 37 anos, que estava sendo atacado com uma faca”.

O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Já a vítima foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital de Canindé com uma perfuração.

