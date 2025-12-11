PM do Ceará regulamenta uso de redes sociais pela tropa e proíbe monetização de perfis vinculados à corporação

CROATA, CEARÁ, BRASIL- 02.12.2024: Operação alta Estação, Polícia Militar do Ceará (PMCE). Marco Zero, Na Barra do Ceará. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou uma nova portaria que regulamenta a conduta de policiais militares nas redes sociais e estabelece o prazo de 30 dias para a adequação das contas dos perfis dos agentes de segurança. As medidas vetam manifestações político-partidárias e a exposição dos bastidores operacionais. institucional para preservar a segurança dos agentes e garantir a impessoalidade das ações policiais.

O documento estabelece uma distinção entre "conta estritamente privada", sem referência à instituição, e "conta privada vinculada à função pública", na qual o agente se identifica como policial, utiliza fardamento ou publica rotinas de trabalho. Para esta segunda categoria, a norma proíbe expressamente a obtenção de vantagens financeiras, remuneração ou monetização decorrente de visualizações e compartilhamentos de conteúdo. A medida impacta diretamente o uso da imagem da corporação para fins comerciais ou de influência digital. Proibição de publicações com críticas a autoridades ou órgãos públicos Mayara Kelly publicou vídeo nas redes sociais lavando viatura da PMCE Crédito: Reprodução/ @mayara93kelly Conforme o documento, além das restrições financeiras, a portaria impõe vedações de conteúdo para qualquer perfil em que o policial possa ser identificado. O texto proíbe publicações político-partidárias, críticas a autoridades ou órgãos públicos, a disseminação de informações falsas (fake news) e discursos de ódio.

É vetada a exposição do interior de viaturas, instalações policiais e equipamentos de serviço, divulgação de materiais apreendidos ou detalhes de investigações e ocorrências em andamento. A publicação ocorre meses após um caso de repercussão nacional envolvendo o uso de redes sociais por integrantes da corporação. Em abril deste ano, a soldado Mayara Kelly Melo Mota foi punida com dois dias de permanência disciplinar após publicar vídeos no próprio perfil no Instagram. Nas imagens, a policial aparecia fardada lavando uma viatura da PMCE e, em outra publicação, ensinando técnicas de aplicação de torniquete.

Na ocasião, o Comando Geral tentou justificar a punição apontando que a exposição de viaturas e o uso do uniforme em perfis particulares, sem autorização, feriam os princípios de disciplina e hierarquia, além de expor símbolos institucionais de forma indevida. O caso gerou debate jurídico e, em outubro, a Justiça do Ceará atendeu a um pedido da defesa e suspendeu a punição disciplinar da soldado. A nova regulamentação publicada preenche as lacunas sobre o que é ou não permitido. Nova norma veta participação em podcasts ou documentários sem autorização da PMCE A regulamentação estende-se à participação dos militares em podcasts, programas de televisão, reality shows e documentários. Será necessária a autorização prévia da Assessoria de Comunicação Social da PMCE.