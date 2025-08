Chefe de grupo criminoso tenta fugir nadando o Rio Ceará, mas desiste e é preso em Fortaleza

Um chefe de um grupo criminoso com atuação no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi preso na noite dessa quinta-feira, 31, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O suspeito, de 27 anos, tentou fugir dos agentes atravessando a nado o Rio do Ceará, mas desistiu e foi preso pelos agentes.

As diligências tiveram início após os policiais identificarem que o homem era responsável pela venda de drogas a partir de uma comunidade localizada próxima à orla da Barra do Ceará. Ao chegar no local, perceberam uma movimentação suspeita em uma residência.