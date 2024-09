Romeiros se reúnem para 54ª Missa do Vaqueiro em Canindé

Chapéu de couro, gibão, chicote, berrante e outros elementos das vestimentas dos vaqueiros são ofertados no altar. Uma representação da entrega dos sertanejos a uma vida de trabalho árduo e devoção. A Missa do Vaqueiro, momento no qual a fé sertaneja é celebrada, é o ponto alto Festa de São Francisco das Chagas, realizado no município de Canindé, a 118,60 km de Fortaleza.

A programação do dia começou com uma cavalgada de vaqueiros encourados. Eles seguiram da estátua de São Francisco até o Parque de Exposições José Clerton Facundo Bezerra, onde ocorre a missa campal.

Os trajes de couro, a pele queimada por anos sob o sol do Sertão Central cearense e a feição contrita dos vaqueiros são marcantes.