Canindé vive expectativa para Festa de São Francisco das Chagas

A celebração de 2024 no município inicia na terça-feira, 24, com hino temático dos 800 anos dos estigmas de São Francisco de Assis. Confira programação

A impressão das chagas em São Francisco se refere ao ano de 1224, quando o santo recebeu as marcas de Cristo crucificado em seu próprio corpo durante retiro espiritual no Monte Alverne, na Itália.

Sob o tema “As chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, fazendo alusão aos 800 anos dos estigmas do santo padroeiro da cidade, a abertura da programação será marcada pelo hasteamento das bandeiras. A Santa Missa no patamar da basílica acontece às 4 horas da próxima terça-feira.

De acordo com Natanael Saviano, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Canindé, o município se prepara à Festa de São Francisco com “uma série de ações estratégicas voltadas para garantir a organização e serviços para os mais de 1 milhão de romeiros e visitantes ”.

No setor de serviços turísticos, a cidade apresentará uma equipe de recepção e acolhimento das romarias, em parceria com a Secretaria de Educação, e equipes para informações de turismo. Em adição, o público também poderá conferir atrações artísticas locais na praça Thomaz Barbosa e na Estátua de São Francisco.

Ao lado dos preparativos realizados pelo município, o reitor do Santuário de São Francisco das Chagas, frei Gilmar Nascimento, aponta a realização de reuniões com os colaboradores e voluntários para “um bom andamento dos serviços”.

Antes da abertura oficial das celebrações, em 24 de setembro, um grupo de animação começar a acolher as comunidades que chegarem à missa a partir das 2 horas da manhã. Em seguida, às 4 horas, com o hasteamento das bandeiras, a cerimônia se inicia.

O hino temático foi composto por Jander Silva, enquanto a arte do cartaz da festa de São Francisco foi desenvolvida pelo designer Rogério Sales, um dos colaboradores do santuário, com a participação criativa da Liturgia e Campanha dos Benfeitores do Santuário.

Aos fiéis que não puderem se deslocar até os festejos, é possível acompanhar a solenidade por meio de transmissão da TV Santuário no YouTube.