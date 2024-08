Festa de São Francisco de Assis em Canindé vai contar com relíquia que pertenceu ao Santo

Tradicional no calendário religioso do Ceará, a festa de São Francisco das Chagas de Canindé, acontecerá do dia 24 de setembro a 4 de outubro, sem alterações apesar do ano eleitoral e deve contar com uma relíquia que pertenceu ao Santo. A festividade atrai fieis de vários lugares do Brasil, e neste ano terá como tema “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”.



Segundo informações da Arquidiocese de Fortaleza, os festejos vão começar com o tradicional hasteamento da bandeira às 4 horas da manhã, em frente à Basílica do Santuário de São Francisco. Durante os sete dias do eventos, serão realizadas missas, confissões, novenas e procissões, culminando com a grandiosa procissão do dia 4 de outubro, às 17 horas.

Sendo um novidade neste ano, a presença de Frei Massimo Fusarelli, OFM, o 121º Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores na linha sucessória de São Francisco de Assis. Frei Massimo coordena os frades menores em 119 países.