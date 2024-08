Festa de São Francisco de Canindé não terá data afetada com as eleições

Frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário de São Francisco em Canindé Crédito: FERNANDA BARROS

Os joelhos que se curvam para suplicar, os olhos que brilham para agradecer e a fé de todo um povo se reunirá de 24 de setembro a 4 de outubro para celebrar São Francisco das Chagas, o padroeiro de Canindé, município localizado a 118,60 km de Fortaleza. Meditando o tema “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, a comunidade relembra Francisco, que se despiu de suas riquezas e dedicou sua vida a servir aos pobres. O refrão “Cheio de amor/ cheio de amor/ as chagas trazes / do Salvador” ecoará junto com os louvores dos romeiros e devotos que visitarão a basílica de São Francisco das Chagas durante os dias de Festa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este ano, a festa terá algumas novidades em sua programação. A data da festa foi mantida mesmo com o período eleitoral em andamento. Além disso, terá visita do frei Massimo Fusarelli, OFM, 121º Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, também haverá visita da relíquia de São Francisco.

Basílica de São Francisco das Chagas.em Canindé Crédito: AURÉLIO ALVES Em visita ao O POVO, o reitor do Santuário de Canindé, frei Gilmar Nascimento, disse que esta é a primeira vez que o ministro geral visita a cidade no dia 3 de outubro para os festejos, já que este ano, celebra-se 800 anos da impressão das santas chagas de Cristo – ou feridas de Cristo – em são Francisco. “Também teremos, neste momento festivo, entre os dias 3 e 4, a visita da relíquia de São Francisco, que é um pedacinho do hábito que ele usou quando recebeu as chagas de Cristo. Então dois frades do Monte Alverne, na Itália, virão ao Ceará para trazer a relíquia e assim, realizarmos o momento de veneração”, explica.