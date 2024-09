Festejos de São Francisco de Assis devem reunir 1,5 milhão de fiéis em Canindé

Primeira missa reuniu milhares de fieis na madrugada desta terça-feira, 24 Crédito: Divulgação/ Santuário Franciscano de Canindé

Até o próximo dia 4 de outubro, a cidade de Canindé, distante 118 quilômetros (km) de Fortaleza, deve se encher de comemorações religiosas. O período marca os festejos de São Francisco de Assis, padroeiro do município cearense. Mais de 1,5 milhão de fiéis na cidade são esperados. O início do festejo ocorreu na madrugada da última terça-feira, 24, quando milhares de pessoas, entre nativos e romeiros, lotaram o patamar da Basílica Santuário de São Francisco das Chagas para a primeira missa da programação, logo às 4 horas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Celebrada há mais de 100 anos no município, as homenagens ao santo incluem procissão a cavalo, missas, celebrações religiosas, shows musicais, dentre outras atrações. A expectativa é de que o evento atraia devotos de São Francisco vindo de todas as regiões do Ceará e do Brasil.

Programação cultural A expectativa é que a festa movimente R$ 50 milhões ao longo dos 11 dias de evento, quando cidade terá shows musicais, reisado, apresentações teatrais, dentre outras atividades. “Festa de São Francisco é o ápice da fé e da religiosidade nordestina. Para além do fluxo de peregrinos, romeiros e turistas, é o momento em que a cidade recebe maior atenção da Igreja Católica, dos jornalistas, dos artistas, comerciantes e ambulantes, e toda a economia formal e informal se movimenta”, pontua o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Natanael de Sousa, em nota. As atrações serão organizadas pela Prefeitura Municipal de Canindé durante os dias 1°, 2, 3 e 4 de outubro. Uma das atrações, o show Aboios, visa o resgate do patrimônio imaterial da cultura dos vaqueiros e aboiadores na cidade.

Quem fará presença no espetáculo é o Grupo A Rainha e os Vaqueiros, acompanhado pelo regional do Mestre Hidelbrando, com a entonação de clássicos da música popular brasileira. Cidade receberá relíquias das vestes de São Francisco Além das tradicionais missas e shows católicos, os festejos de São Francisco terão neste ano um fator mais que especial, o recebimento de um pedaço das vestes de São Francisco de Assis, vindo diretamente da Itália. A relíquia chega ao município na manhã desta quinta-feira, 3, onde será exibida na missa das 9 horas, que ocorre na Basílica de São Francisco. De lá, ela segue um trajeto de peregrinação por diversos pontos, como a Igreja de São Pedro, o Mosteiro das Clarissas, o Hospital de São Francisco e demais pontos, até retornar à Basílica para exposição.

O frei do Santuário Franciscano de Canindé, Gilmar Nascimento, destaca o momento de muita fé na cidade. Com o tema “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, o evento deverá estreitar a relação entre o Santo e os fiéis. “Olhando para a realidade de Canindé, nós percebemos muitas pessoas chagadas, fragilizadas, que recorrem a este santo porque enxergam nele um santo muito próximo, por conta da sua simplicidade, humildade e pequenez. Elas fazem promessas a São Francisco, pedindo sua intercessão junto a Deus por conta dessa proximidade. São muitas pessoas que diante da seca, diante de tanto sofrimento recorrem a este Santo e já alcançaram muitas graças”, conclui o líder religioso.

Confira programação do festejo:



24/07: - Abertura dos festejos às 4 horas da manhã na Basílica de São Francisco; - Missas às 9h e às 16 horas, também na Basílica.