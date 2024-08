Governo do Estado anuncia medidas para coibir furtos e roubos de motos

O Estado do Ceará deverá ter um novo sistema para localização de motos roubadas a partir do mês de setembro. A medida foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 26, durante o lançamento do programa Ceará Contra o Crime, e deverá beneficiar inicialmente motoristas por aplicativo e entregadores de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF).

Conforme o governador Elmano de Freitas (PT), a proposta consiste na instalação de um sistema nas motocicletas que permitirá a comunicação imediata dos roubos à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O projeto ainda será aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).