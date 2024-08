Fósseis do Ceará eram vendidos em site dos EUA por quase R$ 22 mil

Fósseis de insetos da Chapada do Araripe estavam em comercialização em uma loja virtual dos Estados Unidos. Com valores que chegavam até R$ 21,6 mil, na cotação atual, a prática é considerada ilegal de acordo com a “Lei da usurpação”.

O acontecimento já chegou ao conhecimento das autoridades, que iniciaram a investigação sobre o caso. Após a página remover os anúncios, a empresa também afirmou que deve guardar os exemplares para contribuir com a repatriação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A denúncia da venda ilegal feita em janeiro de 2023 pelo doutor em Geociências e professor do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Juan Carlos Cisneros, ao canal on-line do Ministério Público Federal (MPF).