Projeto analisará a eficácia de políticas públicas para a primeira infância no Ceará

Em busca de melhorar a distribuição de verbas para políticas públicas voltadas à primeira infância, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) desenvolverá um projeto para analisar as ações mais eficazes no processo de desenvolvimento dessas crianças de zero a 6 anos. A informação foi divulgada durante o "Seminário TCE Ceará pela Primeira Infância", realizado na manhã desta segunda-feira, 26, na sede do órgão, no Centro de Fortaleza.

O projeto que busca melhorar a distribuição das verbas está sendo desenvolvido em parceria com pesquisadores do programa Cientista Chefe, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

De acordo com Rholden Queiroz, presidente do TCE, o órgão tem como alguns de seus objetivos fiscalizar, controlar e avaliar as políticas públicas. O projeto, então, surge justamento como uma forma de orientar essas decisões, com base em pesquisas científicas.