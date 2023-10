O fim da festa é marcado pelo Dia de São Francisco, comemorado no décimo dia do evento, iniciado em 24 de setembro. A celebração reúne centenas de pessoas que pagam promessas, vindas de diferentes estados e cidades.

Pela manhã, os devotos participaram da Missa Solene do Dia de São Francisco, realizado na quadra da gruta, do Santuário de São Francisco das Chagas. A festa será encerrada com uma procissão às 17h.

Ana Cláudia de Jesus, 35, e a mãe, Raimunda de Jesus, 58, viajaram da cidade de Pedreiros, no Maranhão, para cumprir uma promessa feita a São Francisco. Cláudia conta que há mais de 10 anos prometeu cortar o cabelo apenas no dia do santo para se livrar de dores de cabeça constantes. A romeira cortou o cabelo com outras dezenas de fiéis na Casa dos Milagres, localizada dentro do Santuário.



A festa deste ano marcou o centenário da presença da Ordem dos Frade Menores (OFM) — uma ordem religiosa fundada por São Francisco — na cidade. Mais de 1 milhão de pessoas eram esperadas na celebração.

Festa de São Francisco das Chagas de Canindé termina nesta quarta, 4 Crédito: Aurélio Alves/O POVO Festa de São Francisco das Chagas de Canindé termina nesta quarta, 4 Crédito: Aurélio Alves/O POVO Festa de São Francisco das Chagas de Canindé termina nesta quarta, 4 Crédito: Aurélio Alves/O POVO

(com informações da repórter Alexia Vieira)