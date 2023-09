Festa de São Francisco das Chagas de Canindé começa neste domingo, 24

“A festa é bem tradicional, e a gente percebe que sempre tem a vinda de pessoas de outras regiões do Brasil.”

“Geralmente, a gente espera por mais de um milhão de pessoas. É uma festa muito grande. Cada noite a praça dos bombeiros fica cheia. Lotada mesmo, com cerca de 100 mil pessoas”, diz frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário de Canindé.

Mais de um milhão de pessoas de todo o País são esperadas para a tradicional festa de São Francisco das Chagas , realizada na cidade de Canindé , a 121,3 km de Fortaleza. Evento começa neste domingo, 24, e prossegue até o dia 4 de outubro. A edição deste ano marca o centenário da presença da Ordem dos Frades Menores (OFM) no município.

A programação envolve missas, atendimento a confissões, procissões e novenas. Os romeiros, além disso, têm a oportunidade de visitar locais sagrados, como a Basílica, a Gruta de Nossa Senhora, a Casa dos Milagres e muito mais.

A Ordem dos Frades Menores (OFM) — uma ordem religiosa fundada por São Francisco — chegou ao município de Canindé em 1923. Eles assumiram a paróquia no dia 26 de março, um domingo de ressureição. Diante sisso, a festa deste ano também é uma homenagem para agradecer às comunidades franciscanas que passaram por Canindé ao longo desses cem anos.

“É uma data marcante porque existe todo um trabalho dos Frades voltado para essa cidade. Em todos os segmentos: educação, saúde, arte, cultura etc. Todas essas áreas, eles contribuiram para o desenvolvimento”, diz o reitor.

Quem foi São Francisco?

São Francisco nasceu na Itália, no período da idade média. O frei Gilmar Nascimento conta que São Francisco veio de uma família de comereciantes, abastada, e tinha um grande sonho de ser um grande cavaleiro de sua época. "Sonhava em ser reconhecido pela sociedade”, explica.

“Ele assumiu compromisso com a criação, com os mais pobres e os leprosos de sua época. De tal maneira que, até hoje, São Francisco é muito estimado por todas as pessoas que se deixam tocar pelo seu exemplo de vida. Sobretudo por conta de sua humildade. Ele assumiu a pobreza irmã e assim se tornou um grande cristão”, adiciona.